Truck Tour Banca del Cuore 2018: dal 13 al 15 maggio la città di Cagliari protagonista della prevenzione cardiovascolare

Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.

Da domenica 13 maggio a martedì 15 maggio (domenica dalle ore 14 alle ore 19 mentre lunedì e martedì dalle ore 9 alle ore 19) un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Corso Vittorio Emanuele II, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito.

Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

una stampa dell'elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

lo screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL / LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia, Emoglobina glicata e Uricemia;

la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

la consegna del kit di 11 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore

il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva;

Grazie al progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dalla Fondazione, a tutti verrà consegnata una Bancomheart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie praticate e a tutti gli esami eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e dall’estero alla “Banca del Cuore” per vedere o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera.

All’interno del Truck Tour “Banca del Cuore”, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, ci sarà un’area attrezzata dove saranno svolti eventi divulgativi sulla prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini oltre ad incontri/dibattiti/tavole rotonde scientifiche con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare, della lotta all’ictus cardioembolico da fibrillazione atriale, alla prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso e alla progressione della cardiopatia ischemica.

“Secondo uno studio dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare condotto, qualche anno fa, con l’Istituto Superiore di Sanità col quale la Fondazione per il Tuo cuore collabora attivamente da oltre 15 anni, le malattie cardiache e l’ipertensione arteriosa, nella fascia di età tra 35 e 75 anni, colpiscono in Italia il 51% degli uomini e il 37% delle donne. Se poi si va a prendere in esame i dati del recente censimento ISTAT sulla mortalità per malattie cardiovascolari, rileviamo che queste rappresentano circa il 44 % di tutte le morti, con un tasso medio di 148 morti per 100.000 abitanti l’anno” – ha dichiarato il prof. Michele Gulizia, Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania e Presidente della Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, nonché ideatore del Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore.

“In particolare – continua il prof. Gulizia – la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia, rendendo conto del 28% di tutte le morti, mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto con il 13%, dopo i tumori. Inoltre chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico, divenendo affetto da una malattia che, oltre a modificare la qualità della vita (i dati ISTAT identificano in 4,4 per mille i cittadini italiani affetti da invalidità cardiovascolare), comporta notevoli costi economici per la società. Molte di queste morti e di queste invalidità si sarebbero potute evitare con un impegno maggiore sulla prevenzione cardiovascolare dedicata ai cittadini. Il Truck Tour Banca del Cuore ci permette di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove attivamente svolgeremo questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese. Fino a oggi, grazie a questa diffusione capillare, sono state distribuite in due anni oltre 26.000 BancomHeart ad altrettanti cittadini italiani, permettendo di identificare un incredibile aumento di prevalenza di alcune malattie cardiovascolari, soprattutto fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, con percentuali quadruple e triple rispetto ai dati di prevalenza finora conosciuti in Letteratura, particolarmente nei giovani maschi di età compresa tra i 18 e i 40 anni”.

“Siamo felici di ospitare per il secondo anno a Cagliari il progetto Banca del Cuore – sottolinea il sindaco di Cagliari Massimo Zedda – crediamo fermamente nell’importanza della prevenzione e cerchiamo di lavorare, in ogni settore di competenza del Comune, per il benessere dei nostri concittadini. Quando si parla di salute è fondamentale tenere sempre alta l’attenzione: per questo riteniamo fondamentale l’iniziativa che la Fondazione per il Tuo Cuore sta portando nelle piazze di tutta Italia, grazie alla quale chiunque può effettuare con personale specializzato e in modo gratuito una serie di esami per la prevenzione cardiovascolare.

Il nostro ringraziamento va anche alla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri per aver portato a Cagliari una delle tappe di questo viaggio per la salute”.

Il dott. Marco Corda – Presidente ANMCO Sardegna – ha dichiarato: ““Per la nostra Regione questa iniziativa non è soltanto un’importante operazione di cultura preventiva, che permette ai cittadini di porre l’attenzione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma è anche un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra Associazione in Sardegna. L’auspicio è che questa iniziativa sia una volta di più di stimolo per una maggiore consapevolezza e responsabilità verso la propria salute ad iniziare con il prevenire le malattie cardiologiche a 360 gradi, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente maturate in merito. Anche per questo ci compiacciamo di questa iniziativa che è volta al benessere dei cittadini e dei tanti visitatori della nostra Regione.”

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour – Banca del Cuore 2018, è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus e da un parziale contributo istituzionale non condizionante di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, Philips S.p.A. e Sanofi S.p.A.

La campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2018.