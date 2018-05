Tumori al cervello raddoppiati in 10 anni in Inghilterra: ecco le possibili cause

Il numero di tumori al cervello maligni aggressivi in ​​Inghilterra è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni: secondo uno studio pubblicato sul “Journal of Environmental and Public Health”, il tasso di casi di glioblastoma è aumentato da 2,4 a 5 ogni 100.000 persone tra il 1995 e il 2015. Tra i possibili fattori che potrebbero aver avuto un ruolo, i ricercatori individuano l’uso del telefono cellulare, l’ingestione o l’inalazione di sostanze radioattive e l’inquinamento atmosferico dovuto al traffico. “Lo studio in sé non riguarda i cellulari, ma queste neoplasie si manifestano principalmente nelle aree del lobo frontale e temporale, vicino all’orecchio e alla fronte“, ha precisato alla Cnn Alasdair Philips, autore principale dello studio e amministratore di Children with Cancer Uk. “Dal momento che i tumori cerebrali sono molto rari, il sospetto non dovrebbe destare particolare allarme, perché anche se l’uso del cellulare aumentasse il rischio di tumore al cervello, si tratterebbe di un rischio molto basso a livello individuale”.