Tumori: una corsa contro il cancro, torna “Race for the cure”

Torna a Roma dal 17 al 20 maggio la XIX edizione della Race for the cure organizzata da Susan G. Komen Italia: 4 giorni di salute, sport e benessere per la prevenzione oncologica al femminile. L’anno scorso sono stati più di 65 mila gli iscritti, ma quest’anno gli organizzatori puntano al record di 75mila.

Anche quest’anno si potranno fare controlli, consulenze specialistiche ed esami diagnostici nel villaggio allestito al Circo Massimo.

“La mortalità del tumore al seno è in diminuzione del 2% all’anno – ha spiegato Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia – oggi abbiamo prevenzioni e cure migliori. Se il cancro al seno viene identifico in fase iniziale le percentuali sono migliori. Rimane il tumore che colpisce di più le donne, con 50 mila nuovo casi l’anno e 12 mila pazienti che non ce la fanno, quasi una ogni ora. Quello che deve essere fatto è aiutare più donne a superare le paure che le bloccano nel fare i controlli“.