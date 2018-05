“La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del tumore al seno. Le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una mammografia una volta l’anno. Gli esami strumentali permettono di avere una diagnosi prima che il tumore sia percepibile al tatto. Oggi le possibilità di guarigione arrivano fino al 95%,” ha dichiarato Riccardo Masetti, presidente dell’associazione Susan G. Komen Italia che organizza Race for the cure e direttore del centro integrato di Senologia del Gemelli.

Ben 72mila persone hanno partecipato alla corsa “ Race for the cure “, la manifestazione per la lotta al tumore al seno partita stamattina dal Circo Massimo e snodatasi per 5 km di percorso.

article

1096495

MeteoWeb

Tumore al seno, lotta e prevenzione: a Roma 72mila persone per “Race for the cure”

Ben 72mila persone hanno partecipato alla corsa “Race for the cure“, la manifestazione per la lotta al tumore al seno partita stamattina dal Circo Massimo e snodatasi per 5 km di percorso. “La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del tumore al seno. Le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una

http://www.meteoweb.eu/2018/05/tumroe-seno-roma-race-for-the-cure/1096495/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/10/TUMORE-SENO-PREVENZIONE-COP-OK.jpg

race for the cure

NEWS