Turismo: in Campania attesa estate da record

L’estate 2018 in Campania “sarà probabilmente da record” nonostante “il flusso turistico nel Mezzogiorno resti ampiamente al di sotto di quello del Nord Italia“: lo ha dichiarato Agostino Ingenito, presidente di Aigo Confesercenti e di Abbac (Associazione bed & breakfast e affittacamere della Campania), che ha delineato una previsione della stagione estiva a Napoli e in Campania dal punto di vista della ricettività extra alberghiera. Secondo Ingenito, l’estate 2018 “sarà senz’altro ricordata per l’esplosione degli affitti brevi previsti dalla legge 50 del 2017, che ha un po’ riorganizzato un settore sempre sfuggito a qualsiasi controllo. Siamo convinti che sarà una bella estate in Italia e che sarà confermato l’aumento al Sud e nello specifico in Campania, anche se i dati, se confrontati al Nord Italia, restano impietosi e rivelano una disparità che permane“. Nonostante ciò, sottolinea Ingenito all’Adnkronos, ci sono in Campania località turistiche che possono prepararsi a un sostanziale “pienone” e si tratta delle “località della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, le isole Capri, Ischia e Procida“.