Turismo: per Lignano si preannuncia un’altra stagione positiva

Attraverso un’accurata programmazione di attività e iniziative e con l’avvio della riqualificazione del lungomare, lungo l’intero arco dell’inverno a Lignano si è lavorato per favorire un ulteriore rilancio della località, che ha già segnato lo scorso anno un netto miglioramento in termini di presenze e che per l’estate 2018 si preannuncia positiva, alla luce delle prenotazioni e delle presenze registrate negli ultimi fine settimana di aprile. Ad evidenziarlo, a margine della tradizionale cerimonia con cui è stata ufficialmente inaugurata la stagione turistica estiva, nel piazzale antistante la terrazza a Mare, sono stati il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, Loris Salatin, presidente di Lignano Sabbiadoro gestioni, ed Enrico Guerin, presidente della locale Confcommercio.

Il sindaco ha annunciato, tra le novità della stagione, l’avvio un nuovo servizio di trasporto bici oltre il Tagliamento per collegare Lignano a Bibione.