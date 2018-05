Turismo Valtellina: apre il passo San Marco per un fine settimana a tutto tondo

Apre il passo San Marco per un fine settimana a tutto tondo nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno.

Dopo la chiusura invernale apre oggi alle ore 16, giovedì 24 maggio 2018, il passo che collega le province di Sondrio e Bergamo, uno sbocco turistico fondamentale in particolare per Valgerola e Valli del Bitto di Albaredo, ma anche per tutta la Valtellina e, ovviamente, la Bassa Valle.

Dove domenica 27 maggio torna la rassegna mandamentale dei costumi tradizionali. Arrivata alla X edizione, toccherà quest’anno a Piantedo celebrare le tradizioni culturali e l’impegno dei tanti gruppi folcloristici locali. Sarà una festa nella quale l’intrattenimento e gli spettacoli dal vivo si uniranno alla degustazione di prodotti tipici con menù a prezzi eccezionali (12 € bevande incluse, 7 € bambini fino ai 10 anni).

Ma questo weekend c’è anche un altro evento che richiama da 10 anni valtellinesi e turisti: alla Colonia Fluviale di Morbegno il free festival Morborock. Venerdì si esibiranno Fune di Fuga, Warias, Human Colonies, Dunk, sabato toccherà invece a Menelik, Weyl, Indianizer e La Notte.

Il territorio alle porte di Valtellina, dove il lago di Como culmina in un ampio fondovalle che si eleva dolcemente sino alle più imponenti vette delle Alpi lombarde, offre un ampio ventaglio di opportunità per il tempo libero e le vacanze lungo tutto l’anno, con località preservano la propria tradizione, grazie all’inalterato aspetto dei borghi e dei loro tesori d’arte, al rispetto del rapporto tra uomo e ambiente, agli inconfondibili sapori dei prodotti tipici della provincia di Sondrio.