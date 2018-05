Turismo, Veratour: +15% di prenotazioni per l’estate 2018

Valigie già rispolverate e idee chiare in vista delle vacanze estive 2018. Rispetto al 2017, sono già il 15% in più gli italiani ad aver confermato una vacanza con Veratour, tour operator italiano leader del settore villaggi vacanza. I dati sono in buona parte già consolidati grazie alla formula della prenotazione anticipata, tendenza sempre più diffusa tra i turisti italiani: si punta ad ottenere non solo il prezzo migliore ma anche la sistemazione ideale, esigenze che si sposano da sempre con la strategia Veratour dove oltre il 70% del prodotto viene venduto almeno 60 giorni prima della data di partenza.

Il Mediterraneo sarà protagonista dell’estate 2018 con la Grecia al centro dei desideri, subito seguita dall’Italia che conferma la crescita degli ultimi anni. Nel dettaglio secondo il Centro Studi Veratour le prenotazioni per i Veraclub italiani sono cresciute del 15% rispetto al 2017, tra le mete estere spicca la Grecia con +30%, la Spagna è stabile a +1%. La sorpresa di quest’anno resta pur sempre nell’ambito del Mediterraneo, ma sulla sponda opposta: Marsa Matrouh, la splendida meta sulla costa Nord dell’Egitto torna a fare numeri significativi triplicando il suo valore rispetto all’anno scorso.

“Nel 2017 abbiamo ampliato la nostra offerta con sei nuove strutture per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti – spiega Stefano Pompili Direttore Generale Veratour – e numeri alla mano possiamo dire che la nostra strategia sta funzionando: ad oggi l’aumento delle prenotazioni è del 15%, ci aspettiamo che resti su questi livelli quando tireremo le somme a ottobre, con un’escursione di uno o due punti percentuali al massimo. Non ci siamo concentrati solo sull’ampliare il numero delle destinazioni, lavoriamo soprattutto per offrire l’alta qualità dei nostri servizi a tutti i clienti. Sappiamo quanto siano importanti le vacanze estive per il benessere della famiglia e facciamo di tutto per ripagare la fiducia che ci viene accordata, chi viaggia con noi sa che troverà il meglio del Made in Italy in ogni Veraclub: gli chef, l’assistenza, l’animazione, lo sport, il miniclub… tutto per una vacanza ideale”.

A inaugurare la stagione estiva come di consueto i Veraclub nelle Baleari che hanno accolto i primi ospiti a partire dal 06 maggio; a seguire la Grecia dal 12 maggio e l’Italia dal 19 maggio. Conclude la piena operatività della proposta Veratour per l’estate 2018 proprio Marsa Matrouh con i primi arrivi previsti per il 22 maggio.