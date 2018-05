TV, Rai Storia: “Cronache dal Rinascimento”, la disfida di Barletta e gli ultimi cavalieri

Barletta, inizi del 1500: la città, sotto il controllo spagnolo, è assediata dai francesi di Luigi XII che contende a Ferdinando II il controllo del regno di Napoli. Una pagina di storia che Cristoforo Gorno rilegge in “Cronache dal Rinascimento”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 21 maggio alle 21.10 su Rai Storia. I rapporti fra spagnoli e italiani sono molto tesi, a causa delle privazioni dell’assedio. Per appianare i rapporti con gli italiani e per mostrare ai francesi un’immagine di forza, il capitano Consalvo da Cordoba organizza un banchetto. Vi sono invitati anche alcuni prigionieri francesi, fra cui Guy de La Motte, catturato il 15 gennaio 1503 in seguito a una scaramuccia con i soldati spagnoli. Durante il banchetto i francesi ricevono una provocazione su volere strategico del capitano spagnolo. Sono infatti posti sullo stesso piano degli Italiani quanto a valore in armi. Guy de La Motte, offeso nell’orgoglio, si dichiara pronto a una sfida per stabilire la supremazia francese. Prepara quindi i suoi migliori cavalieri, mentre Prospero e Fabrizio Colonna scelgono il capuano Ettore Fieramosca e altri uomini di varia provenienza italiana. Tredici cavalieri italiani, guidati da Fieramosca, combattono contro altrettanti cavalieri francesi di Guy de La Motte in un campo situato fra Andria e Corato. Ai vincitori sono destinate 1300 corone, le armi e i cavalli. I Francesi vengono sconfitti e fatti prigionieri per non aver portato con sé il pegno pattuito. La libertà sarà loro restituita dietro pagamento del riscatto. Gli Italiani rientrano a Barletta, dove vengono accolti dalla città in festa.