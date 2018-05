Ogni quattro anni il mondo greco si ferma, le guerre vengono interrotte, le cause legali e le condanne a morte sospese, tutti si riunisco a Olimpia per celebrare il dio Zeus con cinque giorni di gare sportive. “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 21 maggio alle 21.40 su Rai Storia, va alla scoperta delle Olimpiadi e della loro storia.