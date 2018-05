TV, Rai Storia: “Il giorno e la Storia”, la strage di piazza della Loggia

28 maggio 1974. Brescia, ore 10. In Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura. Il bilancio è di 8 morti e oltre 90 feriti. Su questo drammatico episodio si sofferma “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio su Rai Storia a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. La strage di piazza della Loggia rientra nella cosiddetta “strategia della tensione”, una lunga scia di attentati, da Piazza Fontana a Milano alla stazione di Bologna, che insanguinano l’Italia durante gli anni di piombo.