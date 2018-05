TV, Rai Storia: “Italia. Viaggio nella Bellezza”, San Vincenzo al Volturno

È stato uno dei monasteri più grandi d’Europa. La sua Basilica Maior – oltre sessanta metri di lunghezza, quasi trenta di larghezza e trenta colonne di granito egizio – si presentava come una colossale costruzione al pari delle chiese delle abbazie dell’Europa carolingia. Il complesso di San Vincenzo al Volturno, in Molise, uno straordinario sito archeologico che racconta l’arte, la vita monacale e i valori spirituali dell’Europa medievale, è al centro di “Italia. Viaggio nella Bellezza”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.45 su Rai Storia. La sua planimetria è importante per la storia degli edifici di culto medievali, poiché anticipa quella dell’abbazia di Montecassino, costruita nell’XI secolo dall’abate Desiderio.