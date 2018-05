TV, Rai1: Linea Verde alla scoperta dell’arcipelago toscano, isole della biodiversità

Il viaggio di Linea Verde approda nell’arcipelago toscano: sette isole, le sette perle della collana di Venere, dea della bellezza. Piccoli territori, ma grandi serbatoi di biodiversità. Domenica 13 maggio alle 12.20 su Rai1 Daniela Ferolla esplorerà l’isola più grande dell’arcipelago, l’Elba: dal monte Capanne, il tetto dell’arcipelago con i suoi oltre mille metri, al mare. Alla scoperta delle nuove realtà agricole, come l’allevamento di capre per produrre gelato, fino ai profumi realizzati con le erbe dell’Elba. Patrizio Roversi visiterà due delle isole minori, Pianosa e Gorgona, unite dallo stesso destino storico: per secoli hanno ospitato carceri. Una particolarità che ne ha preservato le peculiarità ambientali, rendendole uniche nel Mediterraneo. Natura ma anche agricoltura: i detenuti portano avanti aziende agricole modello, fiore all’occhiello nel campo della rieducazione. Non mancherà l’arte, legata anche alla presenza di Napoleone all’Elba, e la cucina con i prodotti delle isole, di terra e di mare.