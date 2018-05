TV, Rai1: “Linea Verde”, viaggio nel Sultanato dell’Oman

Domenica 27 maggio puntata speciale di “Linea Verde“, eccezionalmente fuori dai confini italiani per raccontare un paese da sogno: il Sultanato dell’Oman.

Un viaggio in un territorio incredibile, fatto di coste pescose e deserti incontaminati, di città millenarie e spettacolari cime montuose. Sin dal neolitico l’essere umano ha cercato di domare una natura impervia per ricavarne risorse agricole e praticare l’allevamento, ma soprattutto, data la posizione strategica di questo paese della penisola arabica, gli omaniti hanno esercitato la marineria e i commerci per tutta l’Asia, sviluppando una cultura aperta e sofisticata, di cui rimangono nel paese molte testimonianze. Daniela Ferolla e Patrizio Roversi faranno questo fantastico viaggio sempre sul confine tra sogno e realtà. Grazie alla proverbiale ospitalità omanita attraverseranno le principali località del paese, dalla capitale Mascate all’antica città di Nizwa, dove si svolge – ancora come secoli fa – un suggestivo mercato del bestiame. Daniela assisterà alla produzione dell’acqua di rose, Patrizio esplorerà il sistema di irrigazione delle oasi e i rigogliosi dattereti, prodotti simbolo delle colture della zona. Ma ci sarà anche grande spazio per la natura. Dal grande vuoto del deserto in cui pascolano i dromedari allo stato brado fino alla riserva di Raz al Jinz, dove ogni anno vanno a nidificare migliaia di tartarughe marine. Dai preziosi fiumi che solcano le valli dell’Oman fino ai ginepri secolari sulle cime della montagna verde. E inoltre spezie, gastronomia, tradizioni, cultura: una puntata memorabile per un paese tutto da scoprire.