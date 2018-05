TV, Rai1: la puntata di “Paesi che Vai” dedicata a Rimini

Domenica 13 maggio alle 9.40 su Rai1, “Paesi che Vai” sarà dedicata a Rimini, comune di circa 150.000 abitanti a soli 6 metri sul livello del mare che si estende per 15 km sulla costa adriatica. Il suo nome latino “Ariminum” e il suo impianto urbanistico testimoniano le sue antiche origini: sarà infatti nel 268 a.C. che i romani fonderanno una colonia approfittando della strategica posizione geografica che farà di questa città un ottimo punto di comunicazione fra la parte settentrionale e quella meridionale della Penisola. Furono i romani a godere per primi dei benefici dell’acqua salata di questa riviera, ma sarà solo nel 1843, sotto il governo pontificio, che verrà costruito il primo “stabilimento balneare” vero e proprio. Gli anni ’60 del ‘900 consacreranno questa città e la sua costa come un rinomato luogo di villeggiatura e di vita mondana apprezzato ancora oggi. Il patrimonio storico, artistico e culturale di questi luoghi è unico e molto prezioso e a renderlo ancora più sorprendente ha contribuito di certo una nobile e valorosa famiglia che ha regnato su questo territorio per più di due secoli: i Malatesta. Proprio di questa importante Signoria, Livio Leonardi attraverso i luoghi, le gesta e le curiosità ad essa collegati, seguirà le tracce. Ma non solo: si assaggerà insieme un formaggio DOP, denominazione di origine protetta, grazie ad una famiglia che lo produce da più di mezzo secolo. Si andrà alla scoperta di una specie animale antichissima, un’eccellenza esistente solo in questi luoghi. Il viaggio di Paesi che Vai si concluderà in una particolare e affascinante area naturale protetta.