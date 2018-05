TV, Rai3: EstOvest”, dal turismo in Albania al festival della cultura mitteleuropea in Friuli

L’aumento dei camion provenienti dall’est Europa sulle nostre strade ha messo in ginocchio l’autotrasporto italiano. “EstOvest“, la rubrica della Tgr sull’Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica alle 11.05 su Rai3, apre la puntata con le speranze dei camionisti italiani, che chiedono maggiori tutele per l’intero settore. In Albania è in forte crescita il numero dei turisti, che apprezzano la bellezza naturale del paese e la cultura. L’Italia, che quest’anno presiede l’Osce, ha avviato una serie di attività per favorire l’integrazione della Bosnia Erzegovina. Le drammatiche fotografie della nave Vlora e dello sbarco a Bari di ventimila albanesi sono state raccolte in un libro che racconta la storia dell’Albania dagli anni 60 ai nostri giorni. “Millennial generation” e futuro dell’Europa: sono i due filoni di Mittelfest, il festival della cultura mitteleuropea diretto da Haris Pašović in programma a Cividale del Friuli dal 5 al 15 luglio.