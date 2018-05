TV, RAI3: a “FuoriTg” il primo villaggio Alzheimer in Italia

Un’esclusiva di FuoriTg, nella puntata di lunedì 7 maggio, alle 12.25 su Rai3: per la prima volta le telecamere entrano nel primo villaggio Alzheimer in Italia, a Fidene, alle porte di Roma. Una piccola città, dove gli abitanti possono affrontare la vita quotidiana in un ambiente protetto. Supermercati, ufficio postale, tutti i servizi a dimensione di malato e gestiti dallo stesso personale sanitario: una delle iniziative per far fronte a una malattia che coinvolge 600 mila italiani. FuoriTg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 12:25.