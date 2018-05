TV, Rai3: “Passato e Presente”, Ignazio Di Loyola e i gesuiti

Difensori dei poveri e servitori dei potenti. Uomini di corte e missionari. Educatori degli emarginati e precettori dei principi. Liberi pensatori ma ubbidienti fino alla morte. Chi sono i gesuiti e cos’è la Compagnia di Gesù, un ordine fondato sul modello di un’armata? Fedeli al motto “perinde ac cadaver” “ubbidienti come un corpo morto”, come hanno potuto conciliare una totale obbedienza alla Chiesa di Roma con l’intrepida avventura in continenti sconosciuti? A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 14 maggio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con la professoressa Michela Catto.

Dalla vocazione di Ignazio di Loyola alla stesura degli “esercizi spirituali”, dalla nascita dell’ordine alle missioni in estremo Oriente di Francesco Saverio e di Matteo Ricci, dal sistema dei collegi allo scontro con le corone europee per la formazione della classe dirigente, dalla soppressione alla rinascita, “Passato e Presente” ripercorre la storia della Compagnia di Gesù.