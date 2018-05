TV, RAI3: a “Passato e Presente” la fine dell’Impero romano

Nella seconda metà del V secolo l’Impero romano d’occidente è ormai vicino al collasso. Roma è caduta due volte nelle mani dei barbari, nel 410 per mano dei goti di Alarico, e nel 455 con i vandali di Genserico. Gli ultimi imperatori sono figure deboli, fantocci in mano all’esercito o a Costantinopoli, la capitale dell’Impero romano d’oriente: ora, le sorti dell’Impero sono nelle mani dei generali, quasi tutti di origine barbara. E barbari sono anche i mercenari che compongono le fila del suo esercito. Ne parlano nella puntata di “Passato e Presente” in onda il 7 maggio su Rai 3 alle 13.15 e su Rai Storia alle 20.30, Paolo Mieli e il professor Alessandro Barbero raccontando come proprio una rivolta di questi mercenari, guidati dal loro capo Odoacre, scatena la fine dell’Impero. Nasce il regno romano germanico guidato da Odoacre, che lascerà presto il suo posto al regno degli Ostrogoti e al loro capo, Teodorico.