TV, Rai3: “Quante Storie”, vivere la vecchiaia in modo nuovo

Arriva per tutti, ma pochi sanno davvero come affrontarla. La vecchiaia sarà al centro del dialogo tra il priore di Bose Enzo Bianchi e il conduttore Corrado Augias nella puntata di “Quante Storie” in onda lunedì 14 maggio alle 12.45 su Rai3. Ne emerge un ritratto nuovo della terza età: un momento dell’esistenza fatto sì di difficoltà e debolezze ma anche dell’opportunità di dare ai giovani una guida. Un’occasione per dialogare con le nuove generazioni, comprenderle e non lasciarsi abbandonare a una preventiva chiusura. Un periodo importante, a cui arrivare preparati.