TV, Rai3: “RegionEuropa”, quale futuro per le istituzioni europee?

Quale futuro per le istituzioni europee, a cominciare dal bilancio 2021 – 2027? Quali tratti l’Unione deve continuare a mantenere per preservare le sue caratteristiche uniche di continente di pace, senza pena di morte e che mette al primo posto la coesione sociale, il diritto al lavoro, l’accoglienza dei migranti e una politica solidale, rifiutando i particolarismi delle “piccole patrie” e antichi nazionalismi? Se ne parla – a partire dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Istituto Universitario Europea di Firenze nel corso della Festa dell’Europa e dello “State of the Union” dello scorso 9 maggio – a “RegionEuropa”, il settimanale della Tgr curato da Dario Carella, in onda domenica 20 maggio alle 8.50 su Rai3 e in live streaming al sito www.rainews.it/TGR.

In sommario anche la seconda parte dell’intervista all’editorialista del Sole 24 Ore Adriana Cerretelli e la cronaca da Bruxelles dell’assemblea plenaria delle oltre 460 regioni europee. Queste ultime hanno ribadito il no al bilancio europeo che taglia i fondi per la coesione economica e sociale a livello territoriale e locale e che cambia la natura del Fondo Sociale Europeo per le regioni trasformandolo in una politica nazionale decisa a Bruxelles e che lega i finanziamenti e le risorse alle riforme strutturali di ciascun paese.

Ospite del programma, inoltre, il professor Nando Dalla Chiesa, Presidente Onorario di “Libera contro le mafie”, che approfondisce i temi della nuova campagna sociale “Legalità Antimafia”, che da lunedì 21 a sabato 26 maggio vedrà impegnate le redazioni della Tgr in servizi e reportage sulla lotta alle mafie.

Tra gli altri servizi, un reportage di Antonio Silvestri su due iniziative che hanno l’obiettivo di far conoscere i risultati di quanto finanziato dai Fondi della coesione: la prima è “Eu in my Region”, una campagna che vuole far scoprire agli studenti attrazioni del territorio sviluppate attraverso i fondi di sviluppo regionale. Antonio Silvestri è andato alla villa dei mosaici di Spello in Umbria dove Regione e Sportello Europe Direct hanno promosso visite gratuite al sito di epoca tardo imperiale romana appena inaugurato. Proprio la Villa di Spello è una delle mete segnalate nell’ambito di “Ue al Giro”, in cui, per ogni tappa della Corsa rosa si evidenziano realizzazioni completate con i fondi europei.

La rubrica “Agroalimentare europeo e territori locali” si occupa, invece, di dazi e barriere commerciali: il sistema agroalimentare vuole raggiungere i 140 miliardi di fatturato nel 2018 di cui 34 da export. Lo ha detto il presidente della Federalimentare, Luigi Scardamaglia, in occasione del Cibus di Parma. Scardamaglia spiega come più che i possibili dazi preoccupino problemi atavici del nostro Paese come la burocrazia e i tempi della giustizia. Cristiano Ludovici, presidente del Consorzio del prosciutto toscano, uno dei tre prosciutti inseriti nell’accordo commerciale col Canada, sottolinea l’importanza dell’accordo e delle Dop che rappresentano per gli stranieri anche il loro territorio di provenienza.

In chiusura, l’appuntamento con “Ue Imprese e Territori”: nello spazio con le segnalazioni della rete italiana di Enterprise Europe Network, tre eventi business to business in programma dopo le ferie nei settori agrifood, beni culturali e scienze della vita.