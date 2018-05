TV, Rai3: a Fuori Tg l’aborto e la legge che ancora divide

A quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’aborto si scopre che il numero di interruzioni di gravidanza è in continuo calo. Dal picco del 1982 che registrò quasi 235mila casi siamo passati ai quasi 85mila del 2016. Il dato va legato anche alla diffusione della pillola del giorno dopo, 7800 vendute nel 2012, 189.600 nel 2016. E poi ci sono le obiezioni di coscienza dei ginecologi, più del 70% a livello nazionale quelli che si rifiutano di praticare aborti, con picchi dell’83% nel sud del paese. Questi numeri testimoniano un cambiamento nei confronti dell’aborto, se da una parte è aumentata la consapevolezza delle donne, dall’altra si registra una maggiore difficoltà di accesso alle strutture dedicate. Se ne parlerà lunedì 21 maggio a Fuori Tg con Livia Turco ex ministro della Salute e Giorgia Serughetti, sociologa.

