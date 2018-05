TV, Rai3: a “FuoriTg” spazi da recuperare

Lunedì 28 maggio FuoriTg sarà in diretta dal Macro a Testaccio. L’ex mattatoio di Roma è stato trasformato in spazio pubblico che ospita un museo e una serie di attività sociali. Sono tanti gli esempi di ex caserme, carceri, fabbriche, fornaci, ospedali e conventi tornati a nuova vita ma restano ancora troppi gli edifici riconosciuti come beni comuni dunque utili alla collettività e che invece sono ancora abbandonati. FuoriTg ne parlerà con l’architetto Massimo Carmassi e il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani. FuoriTg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 12:25.