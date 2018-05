TV, Rai5: “Alpi Selvagge”, testimoni dell’era glaciale

Milleduecento chilometri di roccia massiccia formano la catena montuosa più famosa al mondo per le sue vette leggendarie e le sue piste da sci: le Alpi. In mezzo, però, esiste un mondo sorprendente per la sua biodiversità. Lo racconta la nuova serie in prima visione “Alpi Selvagge”, in onda da lunedì 21 maggio alle 14.50 su Rai5. Questa vasta catena montuosa ospita una popolazione di animali selvatici che si è adattata a sopravvivere in una area selvaggia nel cuore del continente più densamente popolato del mondo. I tre documentari della serie, prodotti nell’arco di cinque anni con tecniche cinematografiche all’avanguardia, vanno alla scoperta dei suoi segreti e delle sue innumerevoli forme di vita.