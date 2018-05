TV, Rai5: “Avventure Botaniche” alla scoperta di iris e tulipani

Sul nostro pianeta esistono circa 300 mila specie di piante da fiore, ma solo alcune hanno conquistato un posto particolare nei nostri giardini; altre sono addirittura diventate icone, simboli e oggetto di attenzione morbosa. La serie BBC “Avventure Botaniche”, che Rai Cultura propone in due puntate in onda da domenica 27 maggio alle 14.55 su Rai5, ricostruisce il lungo processo evolutivo attraverso il quale alcuni fiori, un tempo primitivi e selvatici (iris, tulipani, ninfee e rose), hanno attraversato la storia dell’umanità fino a trasformarsi in veri e propri status symbol. Merce di scambio, soggetto di cicli pittorici o di poesie, alcuni fiori, come i tulipani nell’Olanda del secolo d’oro, sono stati capaci di alimentare anche incredibili deliri speculativi.

L’avventura botanica inizia in Turchia, alla scoperta della complessità biologica e della straordinaria evoluzione delle iris e dei tulipani, protagonisti del primo episodio, e del loro significato culturale nei secoli.