TV, Rai5: a “Fuori binario” la Ferrovia Umbra

Un territorio dove da secoli l’uomo e il paesaggio sono riusciti a vivere in una totale sintonia, in un equilibrio perfetto tra fede ed arte, bellezza e santità. È il territorio della Ferrovia Umbra, protagonista del nuovo episodio della serie “Fuori binario”, in onda domenica 27 maggio alle 21.15 su Rai5. Con il suo percorso la Ferrovia Umbra taglia da nord a sud il cuore verde e medievale d’Italia. Qui sulle orme di San Francesco e della scuola umbra, si incontrano restauratori e pastori, pescatori e artisti, contadini e frati.