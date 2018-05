TV, Rai5: “C’era una volta una casa” racconta Firenze, la culla del Rinascimento

Da Palazzo Gondi progettato da Giuliano da Sangallo a uno dei giardini privati più grandi d’Europa a Palazzo Corsini con vista mozzafiato sull’Arno. È il viaggio nella città culla del Rinascimento, Firenze, protagonista di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 14 maggio alle 22.35 su Rai 5. Dopo una dovuta sosta in piazza della Signoria, museo a cielo aperto, la prima tappa è Palazzo Gondi: il Marchese Bernardo e sua moglie Vittoria accompagnano i telespettatori nelle maestose stanze del loro palazzo, progettato nel 1489 da Giuliano da Sangallo. All’interno, quadri, affreschi e opere d’arte di inestimabile bellezza. Il viaggio prosegue con uno dei giardini privati più grandi d’Europa contenuti all’interno delle mura di una città. Dentro Firenze ci sono infatti 6 ettari di giardino all’inglese, voluti dal marchese Pietro Torrigiani ai primi dell’Ottocento. Un parco delle meraviglie dove percorrere un affascinante itinerario romantico-sentimentale, guidati dal marchese Raffaele Torrigiani di Santa Cristina. Infine, a due passi dal Ponte Vecchio, con un affaccio mozzafiato sull’Arno, Palazzo Corsini al Parione, unico esempio di palazzo fiorentino con numerose sculture che si avvicendano sulle balaustre esterne. Tra maestosi scaloni di pietra serena e architetture da sogno, come la grotta ricoperta di conchiglie, si scoprono capolavori dell’arte realizzati da maestri del calibro di Sandro Botticelli e Filippino Lippi. La contessa Lucrezia Corsini Miari Fulcis e sua nipote Livia Sanminiatelli Branca raccontano la storia di cui è stato testimone e protagonista il loro palazzo, alla cui cura si dedicano amorevolmente.