TV, Rai5: “Nati per sopravvivere”, la battaglia per la vita

La natura impone immani sacrifici a chi vuole e deve lasciare una discendenza. La sopravvivenza della specie diventa allora la ricompensa nella infinita battaglia per la vita. Lo spiega il secondo e ultimo episodio della serie in prima visione “Nati per sopravvivere”, in onda domenica domenica 20 maggio alle 14.45 su Rai5. Molti animali combattono fino a rischiare la vita pur di guadagnarsi il diritto di accoppiarsi; alcune specie affrontano lunghi e perigliosi viaggi per raggiungere il posto esatto dove deporre le uova; mentre alcune orchidee hanno imparato a trasformare i propri fiori pur di attirare l’insetto che le aiuterà nell’impollinazione.