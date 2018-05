TV, Rai5: “Trans Europe Express” alla scoperta di Galizia e Portogallo, La Coruña-Lisbona

Nei primi anni del ‘900 la Galizia ha conosciuto un certo successo turistico anche perché, sin dal Medioevo, era meta di pellegrinaggio lungo il Cammino di Santiago. Seguendo gli itinerari in treno che la guida ferroviaria Bradshaw’s proponeva al turista del 1913, il giornalista Michael Portillo visita il Nord della Spagna nel nuovo episodio della terza stagione di “Trans Europe Express”, in onda lunedì 14 maggio alle 20.15 su Rai5. Dopo un lungo tragitto a piedi insieme ad altri pellegrini, Postillo raggiunge Santiago di Compostela e da qui riparte in treno alla volta di Oporto, Coimbra e Lisbona, città che conservano la memoria della grande potenza che è stata in passato il Portogallo.