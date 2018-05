TV, RAI5: Trans Europe Express, da Praga a Monaco di Baviera

Art Nouveau e città termali, un’industria automobilistica nascente e lo sviluppo delle ferrovie tra la Praga dell’Art Nouveau e la Monaco dei castelli, della birra e delle locomotive. È l’itinerario che il giornalista Michael Portillo affronta in “Trans Europe Express”, in onda lunedì 7 maggio alle 20.15 su Rai5. Il viaggio parte da Praga, la città che, come Parigi, nel 1913 subiva la forte influenza dell’Art Nouveau, movimento artistico che ne avrebbe condizionato l’aspetto e la vita culturale. Portillo visita la città alla scoperta dei misteri della Praga aristocratica di fine Ottocento, prosegue verso città termali e industriali boeme prima di arrivare in Germania, in quegli anni entusiasta delle prime locomotive costruite in Inghilterra.