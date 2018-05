Sono stati resi noti numerosi nuovi accordi con show, televisioni, magazine, per inserire questi contenuti sulla piattaforma. Il social network spera in tal modo di attrarre nuovi utenti e di incrementare i ricavi pubblicitari.

In occasione del “ 2018 Digital Content NewFronts “, evento tenutosi a New York , MTV, NBC, Walt Disney e altri editori hanno annunciato che produrranno video, dirette, notizie e contenuti di intrattenimento per Twitter .

Twitter: in arrivo video, dirette, notizie e contenuti di intrattenimento

