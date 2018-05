“Ufo e alieni. Basi sulla terra e su Marte”: domenica 27 maggio il convegno a Caserta

“Una giornata delle grandi occasioni. Un imminente evento con gli ufo e gli alieni, di altissimo livello, che si svolgerà domenica 27 maggio 2018 a Caserta, Capodrise. Grandi personaggi dell’ufologia italiana ed internazionale nel convegno dal titolo “Ufo e alieni. Basi sulla terra e su Marte”. Al centro dell’attenzione – spiega una nota del Centro Ufologico Mediterraneo – due persone che hanno vissuto delle esperienze inesplicabili: la italo-polacca Iwona Szymanska e l’ing. Adamo Fucci protagonisti di incontri con alieni. La prima, da ragazzina, insieme ad un suo coetaneo, venne portata a bordo di un disco volante e tutt’oggi continua a filmare e fotografare degli ufo, esperienza vissuta anche da persone a lei vicine. Mostrerà alcune eccezionali immagini in sala. Fucci è un altro contattato e rapito che, come Iwona, ha partecipato in programmi su televisioni nazionali e farà conoscere al pubblico degli intervenuti le sue straordinarie esperienze relative ad incontri con extraterrestri ed all’avvistamento di sette ufo rossi simili a quelli famosi della città americana Phoenix. Ed ancora ufo, misteri di Marte, cerchi nel grano ed alieni al centro degli interventi, con immagini anche inedite, del Presidente C.UFO.M. dr. Angelo Carannante, del noto ricercatore internazionale romano Massimo Fratini, dell’ing. Ennio Piccaluga esperto mondiale delle anomalie intelligenti del Pianeta Marte e del dott. Berardino Ferrara. L’ingresso sarà gratuito. Il Convegno si svolgerà presso il bar-ristorante-pizzeria Quick Break, sulla Strada Statale Km 22450, prol. viale Carlo III, Caprodise, Caserta, a poche decine di metri dall’uscita dell’autostrada A1 ed a circa un chilometro dalla stazione delle ferrovie dello stato di Caserta e dalla Reggia. Per contatti e informazioni i riferimenti sono i seguenti: 320/4659798—0823/582072, info@quickbreak.it oppure centroufologicomediterraneo@gmail.com. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale C.UFO.M. all’indirizzo www.centroufologicomediterraneo.it. È consigliabile essere presenti nella sala convegni del Quick Break con anticipo data la prevedibile grande affluenza. Si potrà pranzare, mangiare un panino o una pizza in quanto è prevista una pausa pranzo tra le 13 e le 14 quando riprenderà l’evento. Inoltre è a disposizione un comodo e capiente parcheggio per le automobili. La fermata dell’autobus è a pochi metri dalla sala convegni.”