Uganda: smentita la presenza del virus Ebola

Il Ministro della Salute dell’Uganda ha smentito la presenza del virus Ebola nel Paese: lo riporta il “Daily Monitor”.

“Vogliamo informare la popolazione che non c’è alcuna epidemia di Ebola nel distretto centrale di Mubende né in altre parti del paese“, ha dichiarato il Ministro, precisando che il decesso di un uomo nel distretto di Kakumiro è riconducibile a febbre emorragica Congo-Crimea, non al virus dell’ebola.

L’Uganda è in stato d’allerta a causa dell’epidemia dell’Ebola in Repubblica democratica del Congo.