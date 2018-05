Secondo il nuovo rapporto Unicef, “oltre 140 milioni di bambini sono maggiormente a rischio di contrarre malattie, perdere l’udito, diventare ciechi e persino di morte se non verranno adottate misure urgenti per fornire loro integratori salvavita di vitamina A“.

“Due dosi di vitamina A ogni anno possono salvare migliaia di bambini, ma, come rileva il rapporto, la copertura di questo intervento a basso costo è scesa in modo allarmante nel 2016“. “Il futuro di questo intervento a basso costo e ad alto impatto è in bilico, e con esso la sopravvivenza, la salute e lo sviluppo dei bambini più vulnerabili“, ha dichiarato Victor Aguayo, responsabile del programma globale di nutrizione dell’Unicef. “Questo grave declino rappresenta una situazione senza precedenti e un motivo di allarme, in quanto rischia di compromettere decenni di progressi“.

La regione più colpita è l’Africa occidentale e centrale, dove la copertura è scesa dal 78-90% tra il 2009 e il 2015, al 79% nel 2015 e al 54% nel 2016.