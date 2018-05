Usa, sud della Florida minacciato dalla febbre gialla 

Dopo l’emergenza del virus Zika nel 2016, quest’anno il sud della Florida e’ minacciato dalla febbre gialla. Negli Stati Uniti non c’e’ un’epidemia della malattia da oltre cento anni, ma i funzionari sanitari locali sono preoccupati per un grande focolaio che si e’ sviluppato in Brasile e nell’America centrale e meridionale, che potrebbe portare il virus attraverso i viaggiatori nella parte meridionale dello stato Usa.

La febbre gialla e’ piu’ letale di Zika: in Brasile, per esempio, da luglio a marzo sono stati segnalati 1.131 casi della malattia, che hanno causato la morte di 338 persone. Gli U.S. Centers for Disease Control and Prevention nel marzo scorso hanno avvertito i viaggiatori di non recarsi nelle zone del Brasile dove la diffusione del virus era piu’ frequente, a meno che non fossero stati vaccinati.

Ma i funzionari della Florida sperano che i controlli sulle zanzare gia’ in atto per frenare Zika contribuiranno a contenere qualsiasi potenziale epidemia di febbregialla. Sia la febbre gialla che Zika sono trasportati dalla stessa zanzara, la Aedes aegypti.