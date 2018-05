In vacanza coi 4 zampe: ecco una selezione di case vacanze nelle destinazioni pet-friendly

NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, dedica alle 12 milioni di famiglie che convivono con uno o più animali domestici, una ampia selezione di case e appartamenti per le vacanze pet-friendly. Sono più di 15.000 le case nelle quali è possibile portare almeno 2 cani senza costi aggiuntivi di soggiorno. Le proprietà che sono state selezionate appositamente per ospitare i 4 zampe hanno delle caratteristiche particolari: devono avere ciotola e teli e almeno 500m2 di giardino o terreno naturale recintato in modo che questi possano muoversi liberamente. All’arrivo nella casa gli ospiti riceveranno tutte le informazioni con delle indicazioni sul territorio e sul veterinario più vicino per fare delle vacanze perfette in famiglia, pelosi inclusi.

NOVASOL propone per l’estate una selezione di case vacanze nelle destinazioni pet-friendly:

FRANCIA

E’ il paese più visitato al mondo, ma non solo dagli umani, anche dai 4 zampe. La Francia è il paese più dog-friendly al mondo. La maggior parte dei ristoranti, spiagge, attrazioni turistiche o supermercati permettono il loro ingresso.

Fra il verde delle montagne di Saint-Thomè si trova questa casa ideale per tutta la famiglia. La casa ha delle spaziose e accoglienti aree interne arredate con cura. Nel terrazzo troviamo un’area barbecue vicino alla piscina e si affaccia a una fantastica vista panoramica. Nei dintorni troviamo il villaggio di montagna Vogüe, considerato uno dei più belli in Francia e situato sulla riva dell’Ardèche che invita a nuotata nelle sue limpide acque.

AUSTRIA

L’Austria è perfetta per le famiglie con cani attivi e amanti delle avventure nella natura. L’Austria è un paese che favorisce la condivisione della vita quotidiana fra umani e animali domestici.

Nel mezzo del Parco Nazionale degli Alti Tauri si trova una casa particolarmente adatta ai 4 zampe. Questo alloggio situato nella Carinza era in passato una fattoria, e adesso è un romantico nido fra le Alpi con vista panoramica mozzafiato. La casa dispone di tutte le comodità e di tanti angoli per il relax come la sauna privata.

OLANDA

L’Olanda è un paese caratterizzato da verdi pianure dove i fido possono correre e giocare a lungo per chilometri e chilometri. L’impegno che il paese si assume nei confronti degli animali domestici è tale da essere stato il primo a vietare assolutamente l’abbandono dei cani e a risolvere il randagismo.

Al nord del paese troviamo la campagna del Bravante e le dune di Drunense che sono un paradiso per chi apprezza la tranquillità e la libertà di andare a spasso accompagnati dai propri amici più fedeli. Qui troviamo questa fantastica proprietà che offre un comodo soggiorno per tutta la famiglia. La casa dispone di un giardino ben attrezzato dove si trova un capannone nel quale ricaricare le bici elettriche e dove i cani possono giocare liberamente.

CROAZIA

La Croazia è un paese invitante per trascorrere le vacanze estive con i nostri amici 4 zampe. Si trovano un bellissimo mare blu, spiagge libere e natura lussureggiante che consente di praticare diverse attività. D’Italia è possibile arrivarci in macchina o con il traghetto evitando problematiche relative al volo aereo..

Gli alloggi pet-friendly nel paese sono molto numerosi e NOVASOL propone un appartamento situato nella bellissima isola di Krk, nell’antico villaggio di pescatori di Njivice. Questo appartamento ha un grande giardino con una piscina rinfrescante e una terrazza parzialmente coperta dove gustarsi la buona gastronomia croata. La spiaggia per i cani è a due passi e il centro della città è a portata di mano per chi cerca una rilassante atmosfera durante le serate estive.

ITALIA

In Italia, troviamo la regione Toscana in testa alla classifica delle regioni pet friendly. Questo storico ed elegante territorio permette ai visitatori di muoversi in libertà con i fido per godersi al massimo le innumerevoli attività che offre, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Fra le tante case pet friendly che NOVASOL propone, si trova questa villa indipendente per le vacanze vicino a Orbetello. I pelosi si sentiranno i benvenuti non appena prenderanno confidenza con il giardino di 80 m² che con la sua terrazza attrezzata si affaccia sul Monte Argentario, l’Isola di Giannutri e la spiaggia della Feniglia offrono momenti di assoluto relax per le persone e i loro animali, che potranno muoversi in assoluta libertà.