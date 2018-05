Salute: dall’oms la più grande campagna di vaccinazione anti colera

Per rispondere ai diversi focolai in corso in Africa, con decine di migliaia di morti ogni anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) ha iniziato la piu’ grande campagna vaccinale mai fatta prima contro questa malattia, che raggiungera’ piu’ di due milioni di persone nel continente. Lo ha annunciato la stessa organizzazione in un comunicato.

La campagna, finanziata dal Gavi, l’alleanza mondiale per i vaccini, sara’ condotta in Zambia, Uganda, Malawi, Sud Sudan e Nigeria, e terminera’ entro meta’ giugno. L’iniziativa fa parte degli sforzi per ridurre del 90% il peso del colera, che e’ di 21mila morti e da 1,3 a 4 milioni di casi l’anno, entro il 2030.

Per il Ceo di Favi, Seth Berkeley,”e’ una risposta senza precedenti al picco di focolai in Africa. Abbiamo lavorato molto perche’ venissero aumentate le scorte mondiali di vaccini e per essere sicuri che ce ne sia abbastanza. Tuttavia con sempre piu’ persone colpite il bisogno di migliorare i servizi igienici e l’accesso all’acqua, l’unica soluzione sostenibile a medio e lungo termine, non mai stato cosi’ chiaro”.

Al momento ci sono almeno 12 focolai in Africa sub sahariana, afferma il direttore generale dell’Oms. Tedros Adhanom Ghebreyesus: “il vaccino e’ un’arma chiave – sottolinea – ma ci sono molte altre cose che dobbiamo fare per la sicurezza delle persone”.