Sono feriti, ma sarebbero salvi tre escursionisti travolti da una valanga in Trentino, intorno alle 11. I soccorritori sono al lavoro per trasportarli a valle in elicottero.

Si trovavano sulle Pale di San Martino, nel Primiero, in cordata nel canale Bureloni, quando la massa di neve e detriti li ha travolti.

Sono feriti, ma sarebbero salvi tre escursionisti travolti da una valanga in Trentino, intorno alle 11. I soccorritori sono al lavoro per trasportarli a valle in elicottero.