Valle di Anterselva: un’estate romantica ed attiva in alta quota

Montagne imponenti e alberi dalle cime aguzze circondano di poesia il Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva, luogo ideale per una vacanza romantica e sportiva in Val Pusteria. La struttura alpina è a 1.600 metri di altitudine, per accogliere nella purezza dell’aria d’alta quota quanti sono alla ricerca di un rifugio lontano dalle solite rotte e dalla frenesia della quotidianità. Passeggiando dall’hotel si raggiunge il Lago di Anterselva, il terzo più grande dell’Alto Adige, nelle cui acque cristalline si specchiano le vette e i boschi, e si apre la rigogliosa vegetazione del parco naturale di Vedrette di Ries-Aurina, in cui dedicarsi ad escursioni ed ammirare i ghiacciai. Sentieri ben segnalati lasciano esplorare a piedi o in bicicletta il mondo naturale della Valle di Anterselva, immergendosi nella riserva naturale Rasun-Anterselva oppure spingendosi fino al Passo Stalle, al confine con l’Austria. L’hotel fornisce mountain bike e bici elettriche per scoprire, con i ritmi che si preferiscono, le cime dolomitiche, i masi di montagna, le praterie e gli emozionanti paesaggi dell’area del Plan de Corones. Oppure raggiungere i paesini della valle, che in estate si animano ancora di più di feste tipiche e di piatti della tradizione. Le piste ciclabili collegano tutta la regione e sono integrate con il treno. Pedalando lungo il percorso che porta fino a Valdaora, si può raggiungere Brunico oppure San Candido. O si può salire sul treno e viaggiare con la bici o lasciarla in una stazione per riprenderla nella successiva. I più avventurosi possono sperimentare le ripide discese per il downhill. Il Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva organizza tour guidati a seguito delle sue guide attive e offre consigli per praticare gli sport preferiti all’aria aperta, come il nordic walking. A poca distanza dalla struttura, infatti, c’è il Nature Fitness Park Plan de Corones-Dolomiti, il più grande parco di nordic walking d’Europa, con 275 km di percorsi e un variegato programma di tour e corsi organizzati. La Val Pusteria è anche la terra del golf e il Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva è particolarmente attrezzato per i golfisti, proponendo corsi di ogni livello e per ogni età, tornei di golf e programmi di fitness ad hoc e trattamenti benessere su misura, spazi per depositare trolley e sacche. Ai piedi del Plan de Corones, infatti, c’è il campo da golf del Golfclub Pustertal a 9 buche. L’hotel organizza, inoltre, ogni settimana un programma di attività tra le vette e permette di partecipare – grazie alla Holidaypass Premium, con la quale si possono utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblici gratuitamente e si ottengono sconti e vantaggi – alle iniziative organizzate in regione. Dopo le giornate all’aria aperta, ad accogliere gli ospiti ci sono le amache nel bosco che circonda la struttura e i 1000mq del centro benessere Acquapura SPA, che guarda al paesaggio della Valle di Anterselva: ci sono le piscine interna ed esterna riscaldate, con idromassaggio, l’area saune con bagno turco, biosauna alle erbe, percorso Kneipp e la sauna finlandese esterna in giardino. Ogni settimana sono previste gettate di vapore e peeling in sauna. I trattamenti sono ispirati alla natura altoatesina. La cucina del ristorante si nutre di prodotti di stagione e regionali, ricette mediterranee reinterpretate con gusto dallo chef. Gli ospiti possono godere della Falkensteiner pensione ¾ plus con colazione a buffet, pranzo, spuntino pomeridiano e cena con menu di piatti creativi a scelta e serate a tema. Prenotando direttamente in hotel, con il sistema Blue Spirit, c’è il miglior prezzo sempre garantito.

In coppia nella valle più romantica

Fino al 30 novembre 2018, le coppie che soggiornano una settimana al Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva, con l’offerta “Tempo per noi due” si godono un giorno di vacanza in omaggio e un buono benessere di 25 euro a persona. Il prezzo è da 119 euro a camera a notte. Scegliendo una “Fuga romantica per due”, con un soggiorno di almeno 2 notti, gli innamorati si rilassano per un’ora nella Spa privata, con bagno turco e idromassaggio, e ricevono una bottiglia di Prosecco della Falkensteiner Selection. Inoltre, soggiornando dal 1° giugno al 31 agosto 2018, sono incluse anche 3 escursioni guidate a settimana, un tour in bici con guida e un buono benessere di 25 euro a testa. Il prezzo dell’offerta è a partire da 171 euro a camera a notte.

Golf senza limiti

Gli amanti del golf, fino al 3 novembre 2018, possono approfittare dell’offerta “Golf Unlimited”, che include 5 notti, la possibilità di divertirsi sul campo da Golf Val Pusteria per tutta la vacanza e un massaggio sportivo di 50 minuti. Il prezzo è da 164 euro a camera a notte. La proposta “Tee Time” da 2 notti in su, invece, include 2 green fee sul campo da golf e un massaggio parziale di 25 minuti a persona. Il prezzo è da 172 euro a camera a notte.

Settimane attive in Val Pusteria

Natura ovunque e vette dolomitiche da esplorare. Con l’offerta “Pausa attiva” di 3 notti, dal 25 aprile al 3 novembre 2018, è incluso uno zaino da montagna Salewa a camera e un pranzo al sacco a persona con le prelibatezze regionali, per godersi un pic nic tra i boschi. Dal 1° giugno al 31 agosto sono comprese anche 3 escursioni guidate a settimana, un tour in bicicletta e un buono benessere di 25 euro a persona. Il prezzo è da 148 euro a camera a notte. Dal 1° giugno al 31 agosto 2018, inoltre, ci sono le “Settimane attive”, che regalano una notte in omaggio. Sono incluse 3 escursioni guidate, un giro in bici e il buono wellness di 25 euro a testa. Il prezzo è da 128 euro a camera a notte.

Profumo di benessere

Chi è alla ricerca di una pausa di benessere, dal 25 aprile al 30 novembre 2018, con la proposta “Profumo di benessere”, valida da 2 notti in su, riceve un voucher Spa di 20 euro a persona.