La Valle d’Aosta candida il Monte Bianco a patrimonio mondiale UNESCO

L’Assessorato delle Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente della Valle d’Aosta, informa che giovedì 7 giugno 2018, alle ore 20.30, si svolgerà a Courmayeur, presso il Centro Congressi, il convegno “Monte Bianco bene UNESCO? Verso la candidatura dell’Espace Mont-Blanc“, quale percorso e quali prospettive per il territorio.

Oltre all’Assessore regionale, Jean-Pierre Guichardaz, che ricopre anche la carica di Vice Presidente della Conferenza transfrontaliera Mont-Blanc, e al Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, interverranno gli esperti che stanno curando le fasi preliminari della predisposizione del dossier di candidatura tra i quali l’architetto e urbanista François Cristofoli, consulente dell’UNESCO Word Heritage Convention. Durante il convegno è prevista la presentazione dell’esperienza del sito Dolomiti Unesco.

La serata, aperta alla popolazione, si pone come obiettivo la presentazione dell’iter di candidatura transfrontaliero e la discussione delle differenti opzioni possibili: dalla scelta del valore universale eccezionale da candidare come Patrimonio UNESCO alla definizione delle diverse ipotesi di perimetro del sito e delle conseguenti ricadute per il territorio.