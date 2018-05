Valtellina: Vininfesta, Happy Valley, K Race e non solo il prossimo weekend

Enogastronomia, sport e musica la faranno da padrone il prossimo weekend nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno.

A partire dalla vera e propria festa per i vini della Costiera dei Cech organizzata a Traona e rappresentata da “Vininfesta”: un vasto programma di interesse storico ed enologico in grado di coinvolgere appassionati e non. Sabato 19 maggio la protagonista sarà la viticoltura valtellinese e in particolare le produzioni enologiche della Bassa Valtellina. A partire dalle ore 9, presso il polifunzionale in località Valletta, momenti di incontro e confronto, presentazione delle aziende vitivinicole locali, esibizioni corali, concorso dei vini non etichettati e degustazione guidata dei prodotti selezionati, senza dimenticare il pranzo a cura della Pro Loco Traona.

Altra grande protagonista del fine settimana sarà la Val Masino con Happy Valley e K Race. Con la prima manifestazione San Martino vi aspetta con due giorni all’insegna della musica e del buon cibo, il mercatino dell’usato e una nuova boulder area.

Il secondo evento, sempre a San Martino, ma domenica 20, è una camminata non competitiva di trail running, con partenza alle ore 8:30, nella splendida Riserva Naturale della Val di Mello e nella foresta dei Bagni di Masino.

Due gli appuntamenti sabato 19 organizzati gratuitamente dal Parco delle Orobie Valtellinesi. Una camminata nel Parco della Bosca a Morbegno per il riconoscimento e censimento degli insetti dei boschi ripariali e una camminata notturna ad Albaredo per San Marco alla ricerca degli anfibi, in particolare della salamandra nera. Info: 0342.211236.

Chiudono il programma del weekend tre concerti sempre di sabato alle ore 21:

-Auditorium Traona, Concerto di Primavera con la Filarmonica di Traona;

-Palazzo Malacrida Morbegno, Maggio Chitarristico;

– Auditorium S. Antonio Morbegno, XI Rassegna di canto corale con Coro “Armonie in voce” Valmalenco, Coro “Eco del Mera” Villa di Chiavenna e Coro “Pueri Cantores” Tirano.

Il territorio alle porte di Valtellina, dove il lago di Como culmina in un ampio fondovalle che si eleva dolcemente sino alle più imponenti vette delle Alpi lombarde, offre un ampio ventaglio di opportunità per il tempo libero e le vacanze lungo tutto l’anno, con località preservano la propria tradizione, grazie all’inalterato aspetto dei borghi e dei loro tesori d’arte, al rispetto del rapporto tra uomo e ambiente, agli inconfondibili sapori dei prodotti tipici della provincia di Sondrio.