Velisti dispersi, l’appello della moglie di Revello: continuate le ricerche

Sono state sospese ieri sera le ricerche dei due velisti dispersi nell’Atlantico dal 2 maggio, Aldo Revello e lo skipper Antonio Voinea: Rosa Cilano, moglie di Revello, ha lanciato un appello per continuare le ricerche, perché “ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perche’ facciano pressioni sulle autorita’ portoghesi per continuare a cercare Aldo e Antonio“. Ci sono “al nostro fianco velisti esperti come Giovanni Soldini e altri che sostengono che potrebbero trovarsi su una zattera anche in una zona diversa, portati dalle correnti“.

La zattera della barca a vela con la quale i due skipper stavano rientrando in Italia dai Caraibi, è dotata di “ami per pescare e dà la possibilità di sopravvivere a 10 persone. Continuate le ricerche, l’Italia ci aiuti. Ci sono una bimba di 4 anni e una ragazza di 17 che stanno aspettando il papà“. “La situazione è ferma a ieri. Noi chiediamo che queste ricerche vengano riaperte perché siamo convinti che loro sono ancora lì, sono in mare. Dall’ambasciata e dalla Farnesina non abbiamo avuto allo stato attuale nessun’altra notizia tranne che ormai le ricerche sono state chiuse e ci sono le indagini di routine in corso“.