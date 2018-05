Velisti dispersi, Alfano: “In Portogallo proseguono le ricerche”

“Il collega Augusto Santos Silva mi ha appena confermato, al telefono, che il governo portoghese e’ determinato a proseguire le operazioni di ricerca in mare di Revello e Voinea. Siamo in contatto con i familiari. Grazie al Portogallo per l’amicizia dimostrata”. E’ quanto ha twittato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano.

“Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, – aggiunge una nota della Farnesina – ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo portoghese Augusto Santos Silva sulla vicenda del Sig. Revello, scomparso nelle acque territoriali portoghesi dal 2 maggio. Il ministro Alfano ha innanzi tutto espresso al ministro Santos il ringraziamento italiano per gli sforzi finora profusi dal Portogallo per cercare il Sig. Revello e il suo compagno di viaggio Antonio Voinea, inclusa la decisione di Lisbona di affiancare una nave della Marina portoghese alla Fregata italiana ‘Alpino’ per cooperare nelle operazioni di ricerca e salvataggio”.

“Da parte sua – conclude la nota – il ministro Santos ha assicurato che il Portogallo e’ determinato a proseguire con la massima cura e attenzione le operazioni di ricerca in mare di Revello e Voinea”