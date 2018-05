Velisti dispersi, la moglie di Revello: “Se hanno urtato qualcosa sono su una zattera”

“Ci potrebbe magari essere la possibilità che abbiano urtato un container piuttosto che una balena. Di conseguenza a questo punto torniamo al fatto che loro sono certamente sulla zattera. Perché, anche se scontri un container, hai tutto il tempo per riuscire a tirare giù la zattera che oltretutto è in un posto accessibilissimo, accedervi e metterti in salvo. Mio marito ha sempre avuto sangue freddo a gestire situazioni faticose e problemi. Se hanno urtato qualcosa sono su quella zattera“: lo ha dichiarato Rosa Cilano, moglie di Aldo Revello, disperso insieme al collega Antonio Voinea dallo scorso 2 maggio nelle acque dell’oceano Atlantico. La donna ha lanciato oggi un appello affinché le ricerche del marito e di Voinea, sospese da ieri, riprendano al più presto.

Dei due velisti, che viaggiavano a bordo della barca a vela Bright di ritorno dalla Martinica, non si hanno più notizie da mercoledì scorso quando è stato registrato l’ultimo segnale satellitare. All’improvviso, poco prima delle 14 del 2 maggio, l’Epirb, il trasmettitore di soccorso a bordo del Bright, si è attivato e dopo circa 1 minuto e mezzo ha smesso di trasmettere il segnale.

A bordo dell’imbarcazione è presente una zattera di salvataggio: una volta gettata in mare si apre automaticamente: secondo la donna in caso di urto con un container ci sarebbe stato il tempo per i due skipper di mettersi in salvo prima dell’avaria della barca, proprio a bordo del mezzo di sicurezza dotato di cibo e sostentamento per 10 persone.