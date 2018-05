Velisti dispersi, la moglie dello skipper: “Sono certa che siano sulla zattera”

“Continuate a cercare, sono sicura che mio marito e Antonio sono li’ sulla zattera di salvataggio, da qualche parte“, lo afferma Rosa Cilano, la moglie dello skipper Aldo Revello disperso dal 2 maggio nell’oceano Atlantico insieme all’amico Antonio Voinea.

“Chiunque possa aiutarci, anche al di fuori del Portogallo, chiediamo che lo faccia. Mi rivolgo a tutte le imbarcazioni”. I due erano di ritorno da Martinica con una barca a vela di 14 metri, il Bright, sparita tra le Azzorre e Gibilterra. Continua a sperare La moglie di Revello, che per ora resta nella sua casa di Castelnuovo Magra (La Spezia) ma nei prossimi giorni potrebbe andare in Portogallo.

“Mio marito e’ un marinaio molto esperto, altrimenti non lo avrei fatto neppure partire”. Il sito portoghese Correio de Manha’ parla di tre salvagente trovati in mare. “Sembra sia l’unica cosa ufficiale ritrovata, ma non c’e’ conferma che appartengano al Bright”. dice la donna, che continua a essere in contatto con la Farnesina.