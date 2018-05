Venezia: Filt Cgil, inaccettabile che tecnico lavori appeso ad ala senza nessun aggancio (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Vedere un tecnico della manutenzione operare disteso sull’ala di un aereo, senza nulla che lo assicuri al velivolo e addirittura con un motore acceso, ci allarma circa le modalità con cui vengono eseguite certe operazioni che, solo per fortunate circostanze non si trasformano in tragedie”, stigmatizza.

“Vanno individuate le responsabilità. Per quanto ci riguarda, investiremo della questione tutti i soggetti che devono presiedere alla sicurezza aeroportuale in tutti i suoi aspetti. Il lavoro sicuro deve essere una priorità e va perseguito con un impegno quotidiano, senza aspettare che avvengano tragedie irreparabili”, conclude.