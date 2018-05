Intervento dei vigili del fuoco nella notte presso l’impianto di smaltimento rifiuti della Veritas in località Fusina, nella città metropolitana di Venezia, per l’incendio di un nastro trasportatore. Le squadre dei pompieri sono riuscite a contenere l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme all’intero impianto. Il rogo è stato completamente spento nel giro di un paio di ore. Le squadre sono rientrate all’alba. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.