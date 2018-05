Ventesimo anniversario del Manifesto di Baveno, 20-21 giugno 2018

In occasione del ventesimo anniversario della firma del Manifesto di Baveno, uno speciale evento è stato organizzato dalla Commissione Europea in collaborazione con l’ESA e con il supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’evento metterà in evidenza i risultati del programma europeo Copernicus dall’iniziale impegno di intenti nel 1998, ed esaminerà come il programma si sia evoluto in un sistema europeo indipendente di Osservazione della Terra che fornisce servizi per l’ambiente e per la sicurezza.