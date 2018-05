“Ventuno giorni per rinascere”: ecco come migliorare le proprie abitudini quotidiane, per essere più longevi e felici

Un cammino di tre settimane capace di renderci più giovani, più sani, più longevi, più gioiosi: lo propongono il dottor Franco Berrino, medico di fama internazionale esperto in alimentazione e Daniel Lumera, noto referente nella pratica della meditazione, nel seminario “Ventuno giorni per rinascere”, omonimo al libro uscito recentemente (Mondadori, Milano 2018) che sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Appuntamento sabato 26 maggio dalle 10.00 alle 13.00 nell’ambito di Sementi Festival, presso la Sala Comunale diCorinaldo (An). Il medico epidemiologo già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, insieme all’esperto di valore nell’ambito della meditazione accompagneranno i presenti in un evento esperienziale, con lo scopo di migliorare le abitudini quotidiane in nutrizione, movimento fisico e ricerca interiore, per vivere più a lungo e più felicemente. Si tratta di un evento, a pagamento e su iscrizione, organizzato in collaborazione con “La Grande Via” – associazione istituita dal dottor Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi allo scopo di favorire iniziative volte a promuovere la prevenzione delle malattie – che si attiverà al raggiungimento di un minimo di 40 iscritti.

Il Seminario si inserisce nell’ambito della programmazione di Sementi Festival: due giorni, organizzati dal Comune di Corinaldo, di incontri, conferenze, tavole rotonde e dibattiti – il tutto accompagnato da cibo rigorosamente biologico, per nutrire anima e corpo – che avranno luogo sabato26 e domenica 27 maggio per le vie del centro storico del “Borgo più bello d’Italia” (nominato nel 2007). Perché la qualità della vita passa per una corretta alimentazione, uno stile di vita sano e attivo e un arricchimento attraverso la consapevolezza delle proprie scelte.

Franco Berrino è medico, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Istituto nazionale di tumori di Milano. Nella sua attività quarantennale di ricerca e prevenzione ha promosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e coordinato i registri tumori europei per lo studio della sopravvivenza dei malati (progetto EUROCARE). Ha coinvolto decine di migliaia di persone in studi sulle cause delle malattie croniche (progetti ORDET e EPIC). I risultati gli hanno consentito di promuovere sperimentazioni per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire l’incidenza e la progressione dei tumori (progetti DIANA). È autore, con Luigi Fontana, del bestseller “La Grande Via”.

Daniel Lumera è considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione, che ha studiato con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. È autore di “La cura del perdono. Una nuova via alla felicità” (Mondadori) e ideatore della Giornata Internazionale del Perdono. È l’ideatore del metodo My Life Design, il disegno consapevole della propria vita professionale, sociale e personale; un percorso formativo applicato a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario.