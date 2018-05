Arriva la nuova vernice per superfici ultraopache, che non si graffia e con potere autoriparante: si chiama X- MATT

Un nuovo prodotto si affaccia sul mercato e ICA Group fa già parlare di sé. Arriva la nuova vernice per superfici ultra opache, che non si graffia e con potere autoriparante. Si chiama X- MATT ed è stata premiata ieri sera a XYLEXPO, fiera biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti per l’industria del mobile che si svolge a Milano, giungendo seconda classificata per la categoria Finitura.

Il nuovo prodotto dell’azienda civitanovese sorprende tutti per la resistenza estrema. Grazie al calore riesce a “cancellare” i graffi superficiali in pochi secondi. Questa innovativa linea di vernici per arredi interni, adatta per qualsiasi tipo di superficie, inoltre ottiene delle ultra opacità con elevate caratteristiche prestazionali dal punto di vista chimico-fisico, mantenendo un livello di emissioni di VOC in applicazione al di sotto di quanto ottenibile con i prodotti UV tradizionali.

X-MATT è resistente alle macchie di caffè, anti-impronta, resistente ai liquidi freddi (UNI EN 12720) e resistente al graffio (UNI EN 15186). È disponibile in infiniti colori ed effetti tridimensionali, morbida al tatto, con ridotte emissioni VOC.

Dopo aver introdotto sul mercato le rivoluzionarie vernici BIO, prodotte senza petrolio ma con materiali organici di scarto, un nuovo riconoscimento per la costante attività di ricerca ed innovazione di ICA Group. La società della famiglia Paniccia da sempre investe nella Ricerca e Sviluppo dei prodotti e dei processi, con significativi risultati che la confermano tra i leader di mercato a livello internazionale.